Дождь, град и, возможно, гроза. Прогнозы синоптиков на воскресенье

В том числе в некоторых районах пройдут ливни и град, возможны также грозы.

Местами скорость порывов ветра увеличится до 16 м/с, на западном побережье Курземе порывы ветра будут достигать 20 м/с.

Из-за облаков будет выглядывать солнце, в Латгале преимущественно сохранится пасмурная погода.

Максимальная температура воздуха составит от +2..+6 градусов в Латгале и восточной части Видземе до +7..+10 градусов в остальной части страны.