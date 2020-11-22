Ночью в Лиепае и Вентспилсе были побиты рекорды тепла, а в других местах выпал снег

Столбик термометра в Лиепае поднялся до отметки +9,9 градуса, побив рекорд 1978 года, который составлял +9,8 градуса. В Вентспилсе также на 0,1 градуса был побит рекорд 1978 года, температура воздуха в городе поднялась до 9,7 градуса.