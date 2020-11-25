В среду по всей стране пройдут небольшие дожди

Больше осадков будет в Видземе во второй половине дня. Ветер умеренный, с запада, юго-запада, в Видземе и на востоке Латгале ветра не будет.

Температура воздуха поднимется до +7...+10 градусов, на северо-востоке страны - до +3...+6 градусов.

В Риге возможны небольшой дождь и дымка, ветер умеренный, с запада, юго-запада, потеплеет до +9...+10 градусов.