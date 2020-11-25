В среду по всей стране пройдут небольшие дожди

В среду в Латвии будет в основном облачно, во многих районах пройдут небольшие дожди, прогнозируют синоптики.
Больше осадков будет в Видземе во второй половине дня. Ветер умеренный, с запада, юго-запада, в Видземе и на востоке Латгале ветра не будет.
Температура воздуха поднимется до +7...+10 градусов, на северо-востоке страны - до +3...+6 градусов.
В Риге возможны небольшой дождь и дымка, ветер умеренный, с запада, юго-запада, потеплеет до +9...+10 градусов.
Ранее самая высокая температура воздуха в этот день регистрировалась в 1982 году, когда в Риге было +10 градусов, в других районах +11,2 градуса, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.