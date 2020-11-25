Дожди, а затем мороз и снег. Синоптики сделали прогноз на ближайшие дни

В последние дни ноября и в начале декабря температура воздуха в Латвии понизится, ожидается небольшой мороз, а осадков станет меньше, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
В четверг вечером и ночью пройдут обильные дожди, затем количество осадков уменьшится, и часть их будет выпадать в виде снега.
В ближайшие сутки в Курземе еще сохранится тепло до +9 градусов, но уже в пятницу при северном, северо-западном ветре воздух в Видземе и Латгале остынет до нуля градусов, местами пройдет небольшой снег.
В субботу и воскресенье температура воздуха будет от +5 градусов на Курземском побережье до -5 в Видземе и Латгале.
На следующей неделе сильных холодов не ожидается, температура не опустится ниже -10 градусов, в восточной части Латвии может образоваться устойчивый снежный покров, но пока прогнозы разные.