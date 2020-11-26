В пятницу временами возможен мокрый снег, дороги могут обледенеть

Вечером в четверг и в ночь на пятницу, 27 ноября, в Латвии ожидаются умеренно сильные осадки - дождь, а в восточной части страны также мокрый снег, прогнозируют синоптики.
В пятницу небо временами будет немного проясняться, на большей части территории страны пройдет кратковременный дождь и снег.
Дороги местами могут обледенеть, наибольший риск обледенения дорог - в пятницу вечером.
Ветер с севера, северо-запада будет преимущественно умеренным, однако скорость порывов ветра на побережье составит до 17 м/с.
Температура воздуха прогнозируется в рамках 0..+7 градусов.
В Риге в пятницу временами ожидаются осадки. Будет дуть северный ветер переменного направления, температура воздуха составит около +5 градусов.