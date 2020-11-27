Град, снег и дождь: синоптики сделали прогноз погоды на пятницу

В пятницу, 27 ноября, в Латвии ожидается большая облачность и на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки - град, снег и дождь, прогнозируют синоптики.
Местами дороги обледенеют. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Температура воздуха составит 0..+5 градусов, на западе Курземе - до +7 градусов.
В Риге в пятницу также ожидаются непродолжительные осадки, выглянет солнце. В первой половине дня скорость порывов северного ветра на побережье достигнет 17 м/с, температура воздуха составит около +3 градусов.