В Латгале выпал снег

Во многих районах Латгале выпал снег, толщина снежного покрова в Дагде составляет 4 см, с утра местами продолжает идти снег, свидетельствуют данные со станций метеорологического наблюдения.
В пятницу утром, 27 ноября, дороги местами обледенели. Температура воздуха составляет 0..+5 градусов, на побережье - до +7.
Небо временами проясняется, во многих районах страны отмечаются кратковременные осадки. Сила порывов северного, северо-западного ветра колеблется от слабой до умеренной, на побережье порывы ветра достигают 15 м/с.
В Риге отмечается переменная облачность, скорость северного ветра составляет 3 м/с, а температура воздуха - + 4 градуса.