На выходных в некоторых частях страны наступит метеорологическая зима

В последние дни ноября небо будет преимущественно затянуто облаками, во многих районах страны пройдет небольшой дождь и снег. Синоптики прогнозируют, что в понедельник толщина снежного покрова в Латгале составит до 7 см. Температура воздуха преимущественно будет близка к нулю градусов, однако 1 декабря в Курземе температура воздуха может подняться до +7 градусов.