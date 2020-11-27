Пт, 27.11.2020
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На выходных в некоторых частях страны наступит метеорологическая зима

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA/LETA

В эти выходные или на следующей неделе в Латгалии, Селии и части Видземе наступит метеорологическая зима - средняя температура воздуха днем будет постоянно опускаться ниже нуля, согласно последнему прогнозу Global Forecast System.

В Латгале, Селии и восточной части Видземе образуется устойчивый снежный покров,

в начале декабря его толщина местами может превышать 10 см.

В последние дни ноября небо будет преимущественно затянуто облаками, во многих районах страны пройдет небольшой дождь и снег. Синоптики прогнозируют, что в понедельник толщина снежного покрова в Латгале составит до 7 см. Температура воздуха преимущественно будет близка к нулю градусов, однако 1 декабря в Курземе температура воздуха может подняться до +7 градусов.

Во второй половине следующей недели температура воздуха по всей стране, вероятно, опустится ниже нуля, однако она не упадет ниже -10 градусов.

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