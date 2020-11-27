На выходных в некоторых частях страны наступит метеорологическая зима

В эти выходные или на следующей неделе в Латгалии, Селии и части Видземе наступит метеорологическая зима - средняя температура воздуха днем будет постоянно опускаться ниже нуля, согласно последнему прогнозу Global Forecast System.
В Латгале, Селии и восточной части Видземе образуется устойчивый снежный покров,
в начале декабря его толщина местами может превышать 10 см.
В последние дни ноября небо будет преимущественно затянуто облаками, во многих районах страны пройдет небольшой дождь и снег. Синоптики прогнозируют, что в понедельник толщина снежного покрова в Латгале составит до 7 см. Температура воздуха преимущественно будет близка к нулю градусов, однако 1 декабря в Курземе температура воздуха может подняться до +7 градусов.
Во второй половине следующей недели температура воздуха по всей стране, вероятно, опустится ниже нуля, однако она не упадет ниже -10 градусов.