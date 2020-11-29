Вс, 29.11.2020
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Синоптики: во второй половине дня выпадет снег

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Palens/LETA

В воскресенье во второй половине дня и вечером в Латгале и Видземе пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики.

На остальной территории страны местами, в основном на севере Курземе, ожидаются кратковременные осадки. Во многих регионах временами будет солнечно.

Будет дуть слабый и умеренный восточный, северо-восточный ветер, температура воздуха составит -1..+4 градуса.

В Риге ожидается переменная облачность, температура воздуха составит около +2 градусов. Вечером в столице возможен небольшой снег.

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