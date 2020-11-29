Синоптики рассказали, какой будет первая половина декабря

Пока только на одной станции метеонаблюдений - в Дагде - зарегистрировано наступление метеорологической зимы. Метеорологическая зима начинается, когда пять суток подряд средняя температура воздуха не превышает нулевой отметки.

В последние дни ноября циклон принесет в Латвию небольшой снег, в Курземе ожидается дождь. Осадки прогнозируются и 1 декабря.

Затем на погоду в Латвии будет влиять сильный антициклон над Россией. В Латгале и некоторых регионах Видземе температура воздуха будет ниже нуля, а на западе и в центральных регионах страны - около нуля, иногда до +5 градусов.