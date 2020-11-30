По всей Латвии выпадет снег

В понедельник, 30 ноября, в большинстве регионов Латвии ожидаются осадки - в основном в виде снега, в Курземе возможен дождь, прогнозируют синоптики.
Больше всего снега выпадет в Видземе и местами в Земгале. В центральных и восточных регионах страны может выпасть 5-7 сантиметров снега.
Временами выглянет солнце, будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит -1..+3 градуса, на побережье местами до +5 градусов.
В Риге в понедельник ожидается снег, температура воздуха составит +1 градус.