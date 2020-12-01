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Рекорд побит: прошедший ноябрь стал самым теплым в истории Латвии

ФОТО: PA/Scanpix

Средняя температура воздуха в ноябре составила в Латвии +5,5 градуса, что на две десятых градуса выше рекорда ноября 1928 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самый теплый ноябрь последовал за вторым самым теплым октябрем и третьим самым теплым сентябрем. Январь этого года также был самым теплым в истории Латвии, а февраль и июнь - вторыми самыми теплыми.

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Уже сейчас можно прогнозировать, что 2020 год станет самым теплым в истории метеонаблюдений.

В ноябре средняя температура в стране была на 3,9 градуса выше нормы. Самая низкая температура зарегистрирована в Мадоне 9 ноября - минус 3,9 градуса, самая высокая была 3 ноября в Вентспилсе - +15 градусов.

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В ноябре были побиты 54 рекорда максимальной температуры воздуха.

Общее количество осадков составило 53 мм - 86% месячной нормы. Самый сильный ветер дул 19 ноября в Лиепайском порту - 28,5 метра в секунду.

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