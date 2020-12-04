Мороз и солнце: синоптики сделали прогноз на следующую неделю

В эти выходные в основном будет облачно, местами - в основном в восточной части страны - ожидается моросящий дождь. Будет дуть южный, юго-восточный ветра со скоростью в порывах до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +1.. + 4 градусов в восточных регионах и до +4.. + 7 градусов в остальной Латвии.

В воскресенье и в ночь на понедельник небо очистится, а в начале следующей недели по всей стране ожидается сухая и солнечная погода. Температура воздуха ночью опустится до -2..- 7 градусов, местами в Видземе и Латгале возможны 10-градусные морозы. Влажность будет низкая, поэтому обледенения дорог не ожидается.

По текущим прогнозам, облачность усилится во второй половине следующей недели, возможны осадки, и воздух станет теплее.