В субботу температура воздуха в Латвии поднимется до +7 градусов

В субботу как ночью, так и днем температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет +1...+4 градусов в восточных краях и +4...+7 градусов в остальной части Латвии, прогнозируют синоптики.
Ожидается пасмурная погода, местами образуется дымка. В некоторых районах, главным образом в восточной части страны, возможен моросящий дождь.
Скорость порывов южного, юго-восточного ветра будет по-прежнему достигать 11-16 м/с.
В Риге в субботу небо будет затянуто облаками, осадков не ожидается. Скорость порывов ветра временами будет достигать 15 м/с, температура воздуха поднимется до +6 градусов.