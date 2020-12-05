2020 год для всего мира будет одним из самых теплых. Для Латвии - самым теплым

Климатические изменения продолжаются и в 2020 году, который, как ожидается, станет одним из трех самых теплых лет в истории мировых наблюдений, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).
В предварительном отчете ВМО о состоянии глобального климата говорится, что в январе-октябре 2020 года средняя температура воздуха была на 1,2 градуса выше средней температуры доиндустриального периода. По данным ВМО, последнее десятилетие - 2011-2020 годы - является самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений, все шесть лет с 2015 года были самыми теплыми за историю наблюдений.
В этом году температура воды в океане находится на рекордно высоком уровне, что отрицательно сказывается на морских экосистемах.
С середины 80-х годов в Арктике потепление происходит как минимум в два раза быстрее, чем в среднем по миру, что усугубляет таяние арктических ледников. В сентябре 2020 года, когда в Арктике объем морского льда традиционно является самым низким за год, он достиг второго самого низкого уровня с момента начала спутниковых наблюдений.
В докладе основное внимание уделяется влиянию погоды и климата на здоровье человека, обеспечение продовольствием, миграцию и экосистемы, особенно на подводные экосистемы. Полный отчет о климатической ситуации в 2020 году будет опубликован в начале 2021 года.
В Латвии средняя температура воздуха в январе-ноябре 2020 года составила +9,5 градуса, что на 2,3 градуса выше нормы, а также на 0,8 градуса превышает среднюю температуру за 11 месяцев 2019 года.
Этот год в Латвии, вероятно, станет самым теплым за всю историю наблюдений, поскольку в декабре не прогнозируются таких холодов, из-за которых средняя температура воздуха в 2020 году могла бы опуститься ниже уровня прошлого года.
В этом году в Латвии была самая теплая зима и самая теплая осень за всю историю наблюдений, весна и лето также были немного теплее нормы. Половина месяцев этого года были одними из самых теплых за всю историю наблюдений. Январь и ноябрь были самыми теплыми с начала метеорологических наблюдений, февраль, июнь и октябрь - вторыми самыми теплыми, а сентябрь - третьими самыми теплым с начала наблюдений в 1924 году.