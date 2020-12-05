2020 год для всего мира будет одним из самых теплых. Для Латвии - самым теплым

В предварительном отчете ВМО о состоянии глобального климата говорится, что в январе-октябре 2020 года средняя температура воздуха была на 1,2 градуса выше средней температуры доиндустриального периода. По данным ВМО, последнее десятилетие - 2011-2020 годы - является самым теплым десятилетием за всю историю наблюдений, все шесть лет с 2015 года были самыми теплыми за историю наблюдений.

В 2019 году уровень углекислого газа превысил 410 частиц на миллион, и, несмотря на ограничения из-за пандемии Covid-19, концентрация парниковых газов в атмосфере в 2020 году продолжает расти.

В этом году температура воды в океане находится на рекордно высоком уровне, что отрицательно сказывается на морских экосистемах.

С середины 80-х годов в Арктике потепление происходит как минимум в два раза быстрее, чем в среднем по миру, что усугубляет таяние арктических ледников. В сентябре 2020 года, когда в Арктике объем морского льда традиционно является самым низким за год, он достиг второго самого низкого уровня с момента начала спутниковых наблюдений.

В докладе основное внимание уделяется влиянию погоды и климата на здоровье человека, обеспечение продовольствием, миграцию и экосистемы, особенно на подводные экосистемы. Полный отчет о климатической ситуации в 2020 году будет опубликован в начале 2021 года.

В Латвии средняя температура воздуха в январе-ноябре 2020 года составила +9,5 градуса, что на 2,3 градуса выше нормы, а также на 0,8 градуса превышает среднюю температуру за 11 месяцев 2019 года.

Этот год в Латвии, вероятно, станет самым теплым за всю историю наблюдений, поскольку в декабре не прогнозируются таких холодов, из-за которых средняя температура воздуха в 2020 году могла бы опуститься ниже уровня прошлого года.