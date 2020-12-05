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В воскресенье сохранится ветреная и пасмурная погода

ФОТО: LETA

В воскресенье, 6 декабря, в Латвии сохранится ветреная и пасмурная погода, однако во второй половине дня начиная с востока страны небо будет проясняться, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Скорость порывов южного, юго-восточного ветра составит 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью составит от -1 градуса в Латгале до +6 градусов на побережье Курземе. В середине дня ожидается 0..+5 градусов.

В Риге до вечера воскресенья сохранится пасмурная погода, осадков не ожидается. Южный, юго-восточный ветер временами будет усиливаться до 15 м/с, а температура воздуха понизится с +4 градусов ночью до +1 градуса вечером воскресенья.

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