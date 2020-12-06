На следующей неделе ожидается мороз без снега

В ближайшие дни пруды, озера и самые медленные участки рек постепенно замерзнут. В понедельник на большей части территории страны, вероятно, начнется метеорологическая зима. Это произойдет, если средняя температура воздуха будет оставаться ниже нуля в течение пяти дней подряд. Пока что метеорологическая зима началась в некоторых восточных районах Латвии.

Минимальная температура воздуха на следующей неделе составит -3 ..- 8 градусов, местами в Видземе и Латгале - до десяти градусов мороза. Днем температура воздуха в основном будет чуть ниже нуля.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в пятницу, 11 декабря, в западной и центральной части страны потеплеет до 0 .. +3 градусов.

Самая солнечная погода ожидается в первой половине недели в Видземе и Латгале. Во второй половине недели возможны небольшие осадки в виде снега и дождя.