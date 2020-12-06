В понедельник будет солнечно, но холодно

В понедельник, 6 декабря, в Латвии будет сухая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.
Скорость ветра не изменится, но более низкая температура воздуха сделает ветер более неприятным. Скорость юго-восточного ветра порывами будет достигать 11-16 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха в понедельник утром составит от нуля градусов на побережье Курземе до -7 градусов в некоторых районах Латгале. Днем потеплеет до +1 ..- 4 градусов.
В понедельник в Риге будет преимущественно чистое небо, скорость юго-восточного ветра порывами составит до 16 метров в секунду, температура воздуха ночью и днем ??0 ..- 2 градуса.