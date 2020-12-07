Пн, 7.12.2020
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Вернется ли снег на этой неделе? Синоптики сделали прогноз

Иллюстративное фото

ФОТО: Gansstock/Shutterstock

 До среды в Латвии не ожидается осадков, а начиная с четверга возможны небольшие снегопады и ледяной дождь, прогнозируют синоптики.

В первой половине недели наиболее ясная погода ожидается в восточных регионах, больше облаков - в Курземе. Скорость юго-восточного ветра немного уменьшится. Минимальная температура воздуха составит -4..- 9 градусов, днем сохранится небольшой мороз.

Во второй половине недели небо, вероятно, закроется облаками. Прогнозы температуры воздуха и осадков в настоящее время неоднозначны. Вероятно, самым теплым днем недели будет пятница, когда столбик термометра  поднимется до -1.. + 3 градусов.

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