Пн, 7.12.2020
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В ночь на вторник местами похолодает до -8 градусов

ФОТО: AFP/SCANPIX

В ночь на вторник температура воздуха в Латвии понизится до -3...-8 градусов, а днем она не поднимется выше 0...-5 градусов, прогнозируют синоптики.

Наибольший мороз сохранится в Латгале.

Погода будет сухой и преимущественно солнечной, в Курземе ожидается большее количество облаков.

Порывы юго-восточного ветра во многих районах - особенно на западе Латвии - достигнут 11-15 м/с.

В Риге во вторник ожидается небольшая облачность, без осадков. Сила порывов юго-восточного ветра составит до 13 м/с, температура воздуха ночью опустится до -4 градусов, а днем составит -2 градуса.

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