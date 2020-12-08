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В некоторых частях Латвии температура воздуха понизилась до -8 градусов

ФОТО: Jukka Risikko/Shutterstock

Во вторник утром, 8 декабря, в Латгале, а также в части Селии и Видземе температура воздуха упала до -7...- 8 градусов, и это самый сильный мороз в стране с марта, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В западных и центральных районах Латвии термометры показывают -3..- 6 градусов, в некоторых местах на побережье Курземе - на градус меньше, в Риге -4 градуса.

Холод усиливается юго-восточным ветром, скорость которого порывами достигает 7-13 метров в секунду.

Небо чистое, но в Курземе и части Земгале, начиная с юга, становится облачно.

Во вторник днем осадков не ожидается, будет солнечно, температура воздуха повысится до 0..-5 градусов.

Самая высокая температура воздуха в Европе 7 декабря составила +20… + 21 градус в Испании и Греции, а также +23 градуса на Кипре. Самая низкая температура воздуха, -22 градуса, была на севере Норвегии и в России.

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