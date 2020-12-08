В некоторых частях Латвии температура воздуха понизилась до -8 градусов

Во вторник утром, 8 декабря, в Латгале, а также в части Селии и Видземе температура воздуха упала до -7...- 8 градусов, и это самый сильный мороз в стране с марта, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.