Почему в этом году не стоит ждать продолжительных морозов и снежной зимы?

"Если средняя температура должна быть выше -2 градусов, то сейчас прогнозы показывают, что средняя температура будет около нуля. В январе ситуация будет еще более драматичной, а именно +4 градуса выше нуля. Это означает, что не ожидается стабильного и длительного мороза и снега", - поясняет Брицис.

Прошлая зима также была знаменательной самым бедным слоем снега за последние 60 лет. В этом году снежный покров тоже не выглядит многообещающим. "Очень маловероятно, что ожидаются зимние условия, когда будут устойчивые заморозки и снежный покров, который постепенно не растает. Будет цикл от трех до пяти дней, когда подуют северные ветры, принесут холодную воздушную массу, пойдет снег, может быть, несколько дней будут держаться морозы. Но затем снова придет западный ветер, который принесет теплые воздушные массы из Атлантического океана, и все растает", - объясняет Лаура Круминя, руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

На температуру воздуха в латвийском регионе влияет преобладающий массовый поток воздуха. Чтобы у нас была стабильная зимняя погода, нам нужны потоки воздуха из Арктики или с севера. В настоящее время на территории преобладают ветры с Атлантического океана, южной и западной Европы. Вода в Балтийском море также необычайно теплая, на 4,7 градуса выше положенного. По мере испарения теплой воды образуются дождевые облака, увеличивая количество осадков в прибрежных регионах.

Однако Брицис отмечает, что, несмотря на в целом теплую зиму, кратковременная волна холода все же может дойти до нас: "Прошлой зимой, в январе и феврале было даже на 5-6 градусов теплее климатической нормы. На данный момент, скорее всего, будет на 3 или 4 градуса выше нормы. Вероятность временных волн холода выше, чем прошлой зимой".

Брицис не думает, что рекорд тепла прошлой зимой будет побит, потому что такую теплую зиму прогнозируют только в конце этого века.