Почему в этом году не стоит ждать продолжительных морозов и снежной зимы?

Прошлая календарная зима побила рекорды тепла и вошла в историю как самая теплая зима в Латвии. В этом году, похоже, будет аналогичная ситуация и стойких морозов не ожидается. Редактор новостей погоды Латвийского телевидения Томс Брицис отмечает, что во все зимние месяцы будет держатся температура выше климатической нормы, рассказывает портал Lsm.lv
"Если средняя температура должна быть выше -2 градусов, то сейчас прогнозы показывают, что средняя температура будет около нуля. В январе ситуация будет еще более драматичной, а именно +4 градуса выше нуля. Это означает, что не ожидается стабильного и длительного мороза и снега", - поясняет Брицис.
Прошлая зима также была знаменательной самым бедным слоем снега за последние 60 лет. В этом году снежный покров тоже не выглядит многообещающим. "Очень маловероятно, что ожидаются зимние условия, когда будут устойчивые заморозки и снежный покров, который постепенно не растает. Будет цикл от трех до пяти дней, когда подуют северные ветры, принесут холодную воздушную массу, пойдет снег, может быть, несколько дней будут держаться морозы. Но затем снова придет западный ветер, который принесет теплые воздушные массы из Атлантического океана, и все растает", - объясняет Лаура Круминя, руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
На температуру воздуха в латвийском регионе влияет преобладающий массовый поток воздуха. Чтобы у нас была стабильная зимняя погода, нам нужны потоки воздуха из Арктики или с севера. В настоящее время на территории преобладают ветры с Атлантического океана, южной и западной Европы. Вода в Балтийском море также необычайно теплая, на 4,7 градуса выше положенного. По мере испарения теплой воды образуются дождевые облака, увеличивая количество осадков в прибрежных регионах.
Однако Брицис отмечает, что, несмотря на в целом теплую зиму, кратковременная волна холода все же может дойти до нас: "Прошлой зимой, в январе и феврале было даже на 5-6 градусов теплее климатической нормы. На данный момент, скорее всего, будет на 3 или 4 градуса выше нормы. Вероятность временных волн холода выше, чем прошлой зимой".
Брицис не думает, что рекорд тепла прошлой зимой будет побит, потому что такую теплую зиму прогнозируют только в конце этого века.
Аналитик LVĢMC Виестурс Зандерсонс объясняет отсутствие зимы изменением климата. "Если мы посмотрим на изменения на данный момент и на прогнозируемое будущее, то есть четкая тенденция к тому, что снежный покров не будет долго держаться. Температура воздуха повысится на пять-семь градусов, а зимой также увеличится количество осадков. Будет больше дождя. С изменением климата зимы постепенно становятся теплее", - объясняет Зандерсонс.