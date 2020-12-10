В четверг ожидается мороз до -4 градусов

В четверг с утра и в первой половине дня местами в центральной и западной частях Латвии ожидается небольшой кратковременный снег, дороги могут быть скользкими, сообщает агентство LETA.
Начиная с востока, небо прояснится, более солнечным день будет в Латгале.
Ожидается слабый или умеренный восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха днем составит 0...-4 градуса.
В Риге возможен небольшой снег, во второй половине дня облаков станет меньше. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер, а температура воздуха составит -2 градуса.