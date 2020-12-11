Пт, 11.12.2020
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В пятницу ожидаются небольшие осадки и оттепель

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу в Латвии местами ожидается небольшой снег или дождь, а также оттепель. Осадки больше затронут восточную часть страны, где до вечера в силе предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об обледенении, сообщает агентство LETA.

Ожидается преимущественно облачная погода. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, прогнозируют синоптики.

Наивысшая температура воздуха ожидается вечером, когда воздух прогреется до 0...+3 градусов.

В Риге возможны небольшие осадки - особенно вечером, когда ожидается небольшой дождь, который местами на улицах и тротуарах создаст обледенение. Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до +2 градусов.

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