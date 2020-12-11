В пятницу ожидаются небольшие осадки и оттепель

В пятницу в Латвии местами ожидается небольшой снег или дождь, а также оттепель. Осадки больше затронут восточную часть страны, где до вечера в силе предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии об обледенении, сообщает агентство LETA.