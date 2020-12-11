Пт, 11.12.2020
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Тепло и влажно: синоптики сделали прогноз на следующую неделю

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В конце этой недели еще ожидается мороз, однако на следующей неделе температура воздуха будет держаться преимущественно выше нуля градусов, временами ожидаются осадки, сообщает агентство LETA.

Вечером в пятницу и в ночь на субботу ожидается небольшой дождь и обледенение, днем выглянет солнце. Температура воздуха ночью может достичь 0...+3 градусов, но в субботу утром и вечером на востоке страны похолодает до -7 градусов.

В воскресенье ожидается небольшой снег, а температура воздуха не поднимется выше -3...+1 градуса, юго-западный ветер утихнет.

В понедельник большую часть страны покроет снегом, но возможны и оттепель. И в дальнейшем периодически ожидаются осадки, снег будет таять. Максимальная температура воздуха составит +1..+6 градусов. На дорогах возможно обледенение, имеется вероятность и тумана. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер.

Примерно такая же погода сейчас прогнозируется и на Рождество, впрочем, температура воздуха может еще немного понизиться.

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