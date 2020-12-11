В субботу ожидается более холодная и ясная погода

В ночь на субботу, 12 декабря, в Латвии сохранится теплая и сырая погода, но постепенно с востока придет более сухой и холодный воздух, прогнозируют синоптики.
Ночью на большей части территории страны ожидается небольшой дождь, дороги обледенеют. В течение дня осадков не ожидается, между облаков выглянет солнце.
Немного усилится юго-восточный ветер - его скорость порывами достигнет 8-13 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха ночью составит 0 .. +3 градуса. Утром и днем температура опустится до 0 ..- 5 градусов, местами на востоке страны до -7 градусов.
В Риге ночью будет моросить дождь, днем облаков станет меньше, осадков не ожидается. Порывы юго-восточного ветра усилятся до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +2 градуса, утром и днем 0 ..- 2 градуса.