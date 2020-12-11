В субботу ожидается более холодная и ясная погода

Ночью на большей части территории страны ожидается небольшой дождь, дороги обледенеют. В течение дня осадков не ожидается, между облаков выглянет солнце.

Немного усилится юго-восточный ветер - его скорость порывами достигнет 8-13 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха ночью составит 0 .. +3 градуса. Утром и днем температура опустится до 0 ..- 5 градусов, местами на востоке страны до -7 градусов.