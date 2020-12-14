Синоптики: к концу недели потеплеет до +7

До утра среды во многих местах, особенно в восточных регионах страны, ожидаются небольшие морозы, в Курземе температура воздуха в среду поднимется до +7 градусов. Также во второй половине недели ожидается температура воздуха в диапазоне -2.. + 7 градусов, самая теплая погода сохранится в Курземе, самая холодная - в Латгалии и восточных районах Видземе.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, во вторник, четверг и в конце недели сильных осадков не ожидается, а в среду, пятницу и в ночь на субботу пройдут дождь и снег. В восточной части страны местами снова сформируется тонкий снежный покров.

Дороги часто будут обледеневшими, а условия вождения иногда будут затруднены ввиду тумана. Ветер преимущественно будет слабым или умеренным, с юга и юго-запада.