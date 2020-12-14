В Эстонии на реке появился редкий ледяной диск

"Я заметила ледяной диск, гуляя в воскресенье возле реки Пеэтри в Вырумаа", - рассказала эколог Аннели Пало. По ее словам, такое встречается не впервые, но достаточно редко. "Необходимы определенные условия, которые бывают не всегда, - пояснила она. - В этом месте на реке Пеэтри находится водоворот. Там вода наталкивается на берег из песчаника и, очевидно, в русле реки возникает круговое движение".

Видео: Ледяной диск на реке в Эстонии

По ее словам, в этом месте русло реки резко становится глубже: на протяжении примерно трех метров от берега, где воды по щиколотку, река углубляется до трех метров вниз. Ранее Пало не встречала на реке Пеэтри таких ледяных дисков, однако два года назад она сняла на видео своеобразный вращающийся ледяной шар диаметром в полметра, в центре которого была дыра.

"Очевидно, сейчас вращающиеся ледяные диски можно найти и где-то еще, просто народ в плохую погоду не гуляет по берегам рек", - заметила Пало.

В последний раз такие ледяные диски замечали в январе 2019 года. Один диск диаметром 8-10 метров вращался на реке Раудна около луга Осью на краю Соомаа в Вильяндиском уезде.

Тогда руководитель центра лимнологии Университета сельскохозяйственных наук Айн Ярвальт прокомментировал газете Sakala, что такой диск возникает на замерзшей реке в результате кругового течения. Ярвальт сказал, что это сравнительно редкое природное явление, которое возникает довольно случайно.

"Возникновение ледяного диска зависит не от погодных условий, а от скорости течения реки и того, как вода начинает вращаться вокруг препятствия, - пояснил он. - Препятствием может быть, например, провалившийся на дно камень или ледяная глыба. Вокруг него начинает вращаться вода, возникает круговое течение, которое растапливает кусок круглой формы".

В то же время вращающийся ледяной диск видели на реке Вигала в мызном парке Вана-Вигала в Рапламаа и на Мустйыги неподалеку от села Сару в Вырумаа. В Вигала подобное явление наблюдалось ранее в 2004, 2009, 2013 и 2016 годах.

В январе 2019 года такой же ледяной диск, только гигантских размеров, около 91 метр в диаметре, образовался на реке Презумпскот в американском штате Мэн.

Наблюдавшие за ледяными дисками заметили, что явление возникает, когда на месте водоворота начинает вращаться льдина, которая растет до тех пор, пока не столкнется со стоящим льдом.

Согласно исследованию ученых Льежского университета от 2016 года, на движение колеса влияет таяние льда. Оно требует энергии, поэтому температура вращающейся воды падает. Достигнув температуры 4 °C, вода начинает опускаться на дно реки. Под воздействием этого круговое движение воды запускает движение ледяного диска.