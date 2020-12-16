Синоптики: Латвию пересечет обширная область осадков

В среду утром и днем Латвию будет пересекать обширная область осадков с запада - дождь, а местами в Видземе и Латгале также снег, прогнозируют синоптики.
Из-за обледенения худшие условия для вождения ожидаются в Видземе и Латгале. Местами образуется туман. К вечеру количество облаков в Курземе уменьшится.
Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, который начиная с Курземе перейдет в западный ветер. Температура воздуха вечером поднимется до 0 .. +3 градусов в восточных регионах и до +4 .. +7 градусов в остальной части страны.
В Риге ожидается дождливый день, утром на улицах и тротуарах образуется наледь. При слабом и умеренном южном ветре, вечером переходящем в западный, воздух прогреется до +5 градусов.