Синоптики: Латвию пересечет обширная область осадков

Из-за обледенения худшие условия для вождения ожидаются в Видземе и Латгале. Местами образуется туман. К вечеру количество облаков в Курземе уменьшится.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, который начиная с Курземе перейдет в западный ветер. Температура воздуха вечером поднимется до 0 .. +3 градусов в восточных регионах и до +4 .. +7 градусов в остальной части страны.