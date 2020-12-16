Синоптики сделали прогноз на последние дни года и начало 2021 года

Согласно прогнозу Global Forecast System, температура воздуха в Латвии на предстоящей неделе, а также на Рождество будет от -2 до +8 градусов тепла. Временами ожидаются дождь и мокрый снег, а в восточной части страны временно образуется снежный покров. Ожидается также обледенение на дорогах.

После Рождества прогнозируется антициклон с более сухой и холодной погодой, и во многих районах Латвии возможен мороз без снега.