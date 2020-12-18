В пятницу в Латвии потеплеет до +8 градусов

В пятницу в Курземе столбик термометра поднимется до отметки в +6...+8 градусов, в центральной части страны - до +5...+6 градусов, сообщает агентство LETA.
В восточных районах теплая погода ожидается поздним вечером и в ночь на субботу, когда температура воздуха повысится до +3...+5 градусов.
В западной и центральной частях страны выглянет солнце. В пятницу во многих районах Латвии ожидается небольшой кратковременный дождь; более сильные осадки возможны в первой половине дня на востоке, где из-за снега дороги местами могут стать скользкими.
Слабый или умеренный южный ветер, начиная с Курземе, сменит юго-западный и западный ветер.
В Риге возможен небольшой кратковременный дождь, ненадолго может выглянуть солнце. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +8 градусов.