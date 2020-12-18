В пятницу в Латвии потеплеет до +8 градусов

В восточных районах теплая погода ожидается поздним вечером и в ночь на субботу, когда температура воздуха повысится до +3...+5 градусов.

В западной и центральной частях страны выглянет солнце. В пятницу во многих районах Латвии ожидается небольшой кратковременный дождь; более сильные осадки возможны в первой половине дня на востоке, где из-за снега дороги местами могут стать скользкими.

Слабый или умеренный южный ветер, начиная с Курземе, сменит юго-западный и западный ветер.