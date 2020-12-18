На Рождество обещают большое количество осадков

На следующей неделе в Латвии увеличится влияние циклона, в связи с чем а Рождество возможно большое количество осадков, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.
В конце этой недели погоду будет устанавливать антициклон, однако в субботу по всей стране пройдут дожди, больше осадков ожидается в Видземе. В субботу будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха составит +2...+7 градусов, в воскресенье ожидается южный ветер и -1...+5 градусов. Будет преимущественно облачно.
На следующей неделе циклоны принесут дождь и снег, будет дуть слабый или умеренно сильный ветер переменчивого направления. Прогнозы на Рождество пока изменчивы.
Согласно нынешним прогнозам Global Forecast System, в конце недели толщина снежного покрова может превысить десять и даже 20 сантиметров. После Рождества вырастет вероятность холодной погоды.