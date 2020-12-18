На Рождество обещают большое количество осадков

В конце этой недели погоду будет устанавливать антициклон, однако в субботу по всей стране пройдут дожди, больше осадков ожидается в Видземе. В субботу будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, а температура воздуха составит +2...+7 градусов, в воскресенье ожидается южный ветер и -1...+5 градусов. Будет преимущественно облачно.