В понедельник в Латвии начнется астрономическая зима

По данным timeanddate.com, зимнее солнцестояние произойдет в понедельник в 12:02. В Риге солнце встанет в 9 часов и зайдет в 15:44, поэтому продолжительность дня составит всего шесть часов и неполных 44 минуты.

Для сравнения, в самый длинный день в году, 21 июня, продолжительность светового дня в Риге составила 17 часов 52 минуты.

Продолжительность самого короткого дня в году в других регионах страны будет составлять от 6 часов 26 минут в самой северной точке Латвии в Руиенском крае до 7 часов 2 минут в самой южной точке страны в Даугавпилсском крае.

Раньше всего, в 8:38, солнце встанет на крайнем юго-востоке страны, на границе с Беларусью, а позже всего - в Овишрагсе Вентспилсского края - в 9:14. Раньше всего солнце зайдет на границе с Россией в Алуксненском и Вилякском краях, уже в 15:26, а позже всего, в 16:02 - в Руцавском крае.

Солярная зима, когда северное полушарие получает наименьшее количество солнечного света, началась 6 ноября и закончится 4 февраля.