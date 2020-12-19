В воскресенье станет холоднее

Ночью и утром на некоторых участках дорог может образоваться обледенение.

В Риге в воскресенье не ожидается значительных осадков, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Прогнозируемая температура воздуха днем и ночью - от +1 до + 2 градусов.