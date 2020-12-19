Сб, 19.12.2020
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В воскресенье станет холоднее

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В воскресенье температура воздуха в Латвии понизится на несколько градусов и существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Будет облачно, возможен дождь или небольшой снег.

Ночью и утром на некоторых участках дорог может образоваться обледенение.

При умеренном южном, юго-западном ветре температура воздуха составит -1...+ 4 градуса.

В Риге в воскресенье не ожидается значительных осадков, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Прогнозируемая температура воздуха днем и ночью - от +1 до + 2 градусов.

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