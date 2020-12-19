Синоптики предупреждают - сегодня ночью в некоторых местах Латвии образуется густой туман

Сегодня ночью местами в Латвии, в основном в восточных краях, образуется густой туман, предупреждают синоптики.
Туман с видимостью 200-500 метров сохранится и ночью.
Густой туман затруднит вождение автомобиля.
Уже сообщалось, что в воскресенье, 20 декабря, температура воздуха в Латвии понизится на несколько градусов и существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Будет облачно, возможен дождь или небольшой снег.
Ночью и утром на некоторых участках дорог может образоваться обледенение.
При умеренном южном, юго-западном ветре температура воздуха составит -1...+ 4 градуса.
В Риге в воскресенье не ожидается значительных осадков, будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. Прогнозируемая температура воздуха днем и ночью - от +1 до + 2 градусов.