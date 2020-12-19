Синоптики предупреждают - сегодня ночью в некоторых местах Латвии образуется густой туман

Туман с видимостью 200-500 метров сохранится и ночью.

Густой туман затруднит вождение автомобиля.

Уже сообщалось, что в воскресенье, 20 декабря, температура воздуха в Латвии понизится на несколько градусов и существенных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Будет облачно, возможен дождь или небольшой снег.

Ночью и утром на некоторых участках дорог может образоваться обледенение.

При умеренном южном, юго-западном ветре температура воздуха составит -1...+ 4 градуса.