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Дождь и снег: прогноз синоптиков на рождественскую неделю

Иллюстративное фото

ФОТО: Oskars Lūsis

В рождественскую неделю погоду в Латвии будут определять циклоны, поэтому, по прогнозам синоптиков, небо будет в основном облачным, изредка будут идти дожди и снег.

Небольшой дождь возможен каждый день. Первая полоса осадков пересечет страну с запада в понедельник днем и в ночь на вторник, а вторая - днем во вторник и в ночь на среду.

Среда, 23 декабря, может стать самым теплым днем ??недели - ожидается повышение температуры воздуха до +2 .. + 7 градусов.

К Рождеству ожидается похолодание - 26 декабря температура упадет до 0 ..- 5 градусов. Ожидается умеренный ветер, местами выглянет солнце.

На части территории Латвии образуется снежный покров. 

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