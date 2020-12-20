Дождь и снег: прогноз синоптиков на рождественскую неделю

В рождественскую неделю погоду в Латвии будут определять циклоны, поэтому, по прогнозам синоптиков, небо будет в основном облачным, изредка будут идти дожди и снег.
Небольшой дождь возможен каждый день. Первая полоса осадков пересечет страну с запада в понедельник днем и в ночь на вторник, а вторая - днем во вторник и в ночь на среду.
Среда, 23 декабря, может стать самым теплым днем ??недели - ожидается повышение температуры воздуха до +2 .. + 7 градусов.
К Рождеству ожидается похолодание - 26 декабря температура упадет до 0 ..- 5 градусов. Ожидается умеренный ветер, местами выглянет солнце.
На части территории Латвии образуется снежный покров.