Пн, 21.12.2020
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Сегодня - самый короткий день в году! Каким он будет?

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

В понедельник,21 декабря, в самый короткий день года, южный ветер в Латвии усилится до 9-14 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Небо будет пасмурным, местами возможен небольшой дождь и снег, больше осадков во второй половине дня ожидается в Курземе, а вечером также в центральных регионах страны.

Температура воздуха составит -1..+2 градуса, на побережье - до +4 градусов.

В Риге сегодня возможен дождь, южный ветер будет дуть порывами до 13 метров в секунду, температура воздуха составит +1..+2 градуса.

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