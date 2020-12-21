Сегодня - самый короткий день в году! Каким он будет?

В понедельник,21 декабря, в самый короткий день года, южный ветер в Латвии усилится до 9-14 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Небо будет пасмурным, местами возможен небольшой дождь и снег, больше осадков во второй половине дня ожидается в Курземе, а вечером также в центральных регионах страны.
Температура воздуха составит -1..+2 градуса, на побережье - до +4 градусов.
В Риге сегодня возможен дождь, южный ветер будет дуть порывами до 13 метров в секунду, температура воздуха составит +1..+2 градуса.