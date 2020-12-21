Какая погода ждет нас на Рождество и Новый год?

Незадолго до Рождества в Латвии наступит более теплая погода - 23 декабря максимальная температура воздуха ожидается от +2 до +4 градусов в восточных регионах до +7 градусов в Курземе. Во второй половине недели похолодает, во многих местах будет идти снег,