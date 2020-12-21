Какая погода ждет нас на Рождество и Новый год?

В ближайшие две недели в Латвии будут периодически идти дождь и снег, температура воздуха будет как выше, так и ниже нулевой отметки, следует из последних прогнозов погоды.
Незадолго до Рождества в Латвии наступит более теплая погода - 23 декабря максимальная температура воздуха ожидается от +2 до +4 градусов в восточных регионах до +7 градусов в Курземе. Во второй половине недели похолодает, во многих местах будет идти снег,
Ожидается, что на следующей неделе погода будет более сухой, будет дуть порывистый южный и юго-восточный ветер.
Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в новогоднюю ночь температура воздуха составит от -1 до + 2 градусов, во многих местах ожидается дождь и снег, ветер умеренный, юго-восточный.