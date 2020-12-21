Сегодня начинается астрономическая зима

По данным timeanddate.com, зимнее солнцестояние произойдет в 12.02. Продолжительность самого короткого дня в году составит от 6 часов 26 минут в самой северной точке Латвии в Руиенском крае до 7 часов 2 минут в самой южной точке страны в Даугавпилсском крае.