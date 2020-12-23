В среду местами воздух прогреется до +7 градусов

В среду, 23 декабря, температура воздуха повысится до +4...+5 градусов в центральной части страны и до +6...+7 градусов в Курземе, сообщает агентство LETA.
В дальних восточных районах температура воздуха не поднимется выше +2 градусов, в связи с чем свежевыпавший снег сохранится.
Начиная с запада страны, выглянет солнце. Местами возможны небольшие дожди, на востоке страны в первой половине дня пройдет снег.
Ожидается слабый или умеренный юго-западный ветер.
В Риге возможен моросящий дождь и туман, температура воздуха поднимется до +5 градусов.