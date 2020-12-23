Ср, 23.12.2020
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В среду местами воздух прогреется до +7 градусов

ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду, 23 декабря, температура воздуха повысится до +4...+5 градусов в центральной части страны и до +6...+7 градусов в Курземе, сообщает агентство LETA.

В дальних восточных районах температура воздуха не поднимется выше +2 градусов, в связи с чем свежевыпавший снег сохранится.

Начиная с запада страны, выглянет солнце. Местами возможны небольшие дожди, на востоке страны в первой половине дня пройдет снег.

Ожидается слабый или умеренный юго-западный ветер.

В Риге возможен моросящий дождь и туман, температура воздуха поднимется до +5 градусов.

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