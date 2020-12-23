Возможно, Рождество будет очень снежным

24 декабря Латвию с юго-запада пересечет новая зона осадков, которая может принести затяжной снег, а местами и сильные снегопады, сообщает агентство LETA.
Прогнозы по поводу количество осадков и того, в какой части Латвии снега будет больше, различаются. Имеется высокая вероятность, что в рождественскую ночь на большей части страны образуется пятисантиметровый снежный покров, в свою очередь в Курземе устойчивого снежного покрова не будет и ожидается дождь. Дождь со снегом возможен также в Латгале и Селии.
Температура воздуха в рождественскую ночь и последующим днем будет держаться преимущественно в пределах -2...+4 градусов, наиболее теплая погода ожидается на побережье Курземе и, возможно, под Даугавпилсом.
В конце недели по всей стране станет прохладнее, ожидается небольшой мороз, пройдет снег. На следующей неделе за морозом и острым юго-восточным ветром может последовать более теплая погода.