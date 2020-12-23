Возможно, Рождество будет очень снежным

Прогнозы по поводу количество осадков и того, в какой части Латвии снега будет больше, различаются. Имеется высокая вероятность, что в рождественскую ночь на большей части страны образуется пятисантиметровый снежный покров, в свою очередь в Курземе устойчивого снежного покрова не будет и ожидается дождь. Дождь со снегом возможен также в Латгале и Селии.