На востоке Латвии выпал слой снега толщиной до 5 см

Утром в среду в Латгале, Селии и Видземе толщина снежного покрова составила 1-5 см, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во многих районах Земгале также выпал небольшой снег, который быстро растаял. В ближайшие сутки снег растает и в других районах Латвии, небольшой слой снега сохранится только местами в Латгале и Видземе, прогнозируют синоптики.
При этом 24 декабря Латвию с юго-запада пересечет новая зона осадков, что во многих районах может принести продолжительные снегопады.