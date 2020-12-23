Ср, 23.12.2020
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >
1 мин для прочтения

На востоке Латвии выпал слой снега толщиной до 5 см

ФОТО: AFP/SCANPIX

Утром в среду в Латгале, Селии и Видземе толщина снежного покрова составила 1-5 см, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во многих районах Земгале также выпал небольшой снег, который быстро растаял. В ближайшие сутки снег растает и в других районах Латвии, небольшой слой снега сохранится только местами в Латгале и Видземе, прогнозируют синоптики.

При этом 24 декабря Латвию с юго-запада пересечет новая зона осадков, что во многих районах может принести продолжительные снегопады.

Читать также

НАВЕРХ
Back