Слой снега толщиной до 9 см: прогноз погоды на рождественский вечер

На востоке страны ожидается таяние снега. Местами пройдет небольшой дождь и образуется дымка, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер.

В четверг днем начиная с юго-запада страны увеличится количество облаков, ожидается снег и небольшой дождь, во второй половине дня и вечером во многих районах пройдет сильный снег.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в рождественский вечер на юго-востоке страны толщина снежного покрова увеличится до 5-9 см. Во время снегопада видимость ухудшится, дороги будут скользкими.

Слабый или умеренный южный ветер перейдет в восточный, северо-восточный ветер, а температура воздуха понизится до -1..+3 градусов.