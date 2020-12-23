Слой снега толщиной до 9 см: прогноз погоды на рождественский вечер

В ночь на четверг, 24 декабря, температура воздуха в Латвии составит 0..+5 градусов, прогнозируют синоптики.
На востоке страны ожидается таяние снега. Местами пройдет небольшой дождь и образуется дымка, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер.
В четверг днем начиная с юго-запада страны увеличится количество облаков, ожидается снег и небольшой дождь, во второй половине дня и вечером во многих районах пройдет сильный снег.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что в рождественский вечер на юго-востоке страны толщина снежного покрова увеличится до 5-9 см. Во время снегопада видимость ухудшится, дороги будут скользкими.
Слабый или умеренный южный ветер перейдет в восточный, северо-восточный ветер, а температура воздуха понизится до -1..+3 градусов.
В Риге в четверг до середины дня существенных осадков не ожидается, однако во второй половине дня будет идти мокрый снег. Температура воздуха ночью еще будет достигать +4 градусов, а вечером 24 декабря опустится до нуля.