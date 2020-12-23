VUGD предупреждает о сильном снегопаде, призывая водителей быть осторожными

В течение дня Латвию пересечет с запада большая зона осадков, которая принесет снег и мокрый снег. Снегопад будет интенсивным в центральных и восточных районах, а к вечеру толщина снежного покрова увеличится на пять-девять сантиметров.

Во время снегопада видимость может ухудшиться до 500-1000 метров, а дороги станут скользкими. Снег постепенно прекратится в ночь на 25 декабря.