VUGD предупреждает о сильном снегопаде, призывая водителей быть осторожными

Ожидаемый в четверг, 24 декабря, снегопад может затруднить движение на дорогах и перемещение пешеходов, а также помешать проведению мероприятий на свежем воздухе в некоторых районах, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
В течение дня Латвию пересечет с запада большая зона осадков, которая принесет снег и мокрый снег. Снегопад будет интенсивным в центральных и восточных районах, а к вечеру толщина снежного покрова увеличится на пять-девять сантиметров.
Во время снегопада видимость может ухудшиться до 500-1000 метров, а дороги станут скользкими. Снег постепенно прекратится в ночь на 25 декабря.
Если гидрометеорологические условия нанесли ущерб, угрожающий здоровью и жизни людей, связи или общественному транспорту, следует звонить по единому номеру службы экстренной помощи 112.