В одном и регионов Латвии ожидается сильный снегопад

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что местами в центральных и восточных регионах страны толщина снежного покрова в канун Рождества составит 5-9 сантиметров. Во время снегопада видимость временами ухудшится до 500-1000 метров, дороги будут скользкими.

Больше всего снега выпадет в Земгале, а также местами в Видземе и Латгале. На большей части территории Курземе, а также на побережье Рижского залива в Видземе и Земгале снега почти не будет.