В одном из регионов Латвии ожидается сильный снегопад

В четверг с юго-запада Латвию пересечет зона осадков преимущественно в виде мокрого снега, во многих регионах ожидается сильный снегопад. Больше всего снега выпадет вечером, прогнозируют синоптики.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что местами в центральных и восточных регионах страны толщина снежного покрова в канун Рождества составит 5-9 сантиметров. Во время снегопада видимость временами ухудшится до 500-1000 метров, дороги будут скользкими.
Больше всего снега выпадет в Земгале, а также местами в Видземе и Латгале. На большей части территории Курземе, а также на побережье Рижского залива в Видземе и Земгале снега почти не будет.
Будет дуть слабый и умеренный восточный ветер, температура воздуха составит -1..+3 градуса.
В Риге сегодня вечером также ожидается мокрый снег, температура воздуха составит 0..+1 градус.