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Синоптики рассказали о погоде на Рождество

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ФОТО: Pexels

В пятницу, 25 декабря, на большей части территории страны ожидаются осадки в виде снега и дождя, прогнозируют синоптики.

Прояснения возможны в Курземе и местами в Земгале, где временами выглянет солнце.

На востоке Латвии и в Земгале ночью прогнозируется сильный снегопад. На дорогах возможно обледенение.

Температура воздуха ночью и днем составит -1..+4 градуса, вечером столбики термометров опустятся до 0..-4 градусов.

В Риге в рождественскую ночь ожидается мокрый снег и небольшой дождь, днем временами возможны осадки, но не исключено, что выглянет и солнце. Температура воздуха составит 0..+3 градуса.

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