Синоптики рассказали о погоде на Рождество

В пятницу, 25 декабря, на большей части территории страны ожидаются осадки в виде снега и дождя, прогнозируют синоптики.
Прояснения возможны в Курземе и местами в Земгале, где временами выглянет солнце.
Температура воздуха ночью и днем составит -1..+4 градуса, вечером столбики термометров опустятся до 0..-4 градусов.
В Риге в рождественскую ночь ожидается мокрый снег и небольшой дождь, днем временами возможны осадки, но не исключено, что выглянет и солнце. Температура воздуха составит 0..+3 градуса.