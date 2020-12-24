Синоптики рассказали о погоде на Рождество

Прояснения возможны в Курземе и местами в Земгале, где временами выглянет солнце.

На востоке Латвии и в Земгале ночью прогнозируется сильный снегопад. На дорогах возможно обледенение.

В Риге в рождественскую ночь ожидается мокрый снег и небольшой дождь, днем временами возможны осадки, но не исключено, что выглянет и солнце. Температура воздуха составит 0..+3 градуса.