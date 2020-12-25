Местами снег, местами солнце. Прогноз погоды на пятницу

В пятницу, 25 декабря, в Курземе и местами в Земгале выглянет солнце, но в восточных районах страны сохранится облачная погода, сообщает агентство LETA.
Возможен снег или дождь, больше снега будет на северо-востоке страны. На дорогах снова образуется обледенение.
Слабый или умеренный северный ветер сменит направление на западное.
Температура воздуха составит -1...+4 градуса, вечером - от +1 до -4 градусов.
В Риге небольшие осадки ожидаются в первой половине дня, после обеда облаков станет меньше, температура воздуха не превысит +3 градусов.
Галерея: Снег в Риге