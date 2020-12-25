Пт, 25.12.2020
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Местами снег, местами солнце. Прогноз погоды на пятницу

Иллюстративное фото

ФОТО: Andrew Zarivny/Shutterstock.com

В пятницу, 25 декабря, в Курземе и местами в Земгале выглянет солнце, но в восточных районах страны сохранится облачная погода, сообщает агентство LETA.

Возможен снег или дождь, больше снега будет на северо-востоке страны. На дорогах снова образуется обледенение. 

Слабый или умеренный северный ветер сменит направление на западное.

Температура воздуха составит -1...+4 градуса, вечером - от +1 до -4 градусов.

В Риге небольшие осадки ожидаются в первой половине дня, после обеда облаков станет меньше, температура воздуха не превысит +3 градусов.

Галерея: Снег в Риге

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