Местами толщина снежного покрова превысила 10 см; возникают проблемы с подачей электричества

Как сообщает агентство LETA, самый толстый снежный покров образовался на возвышенностях Видземе и Алуксне, а также под Гулбене, Балви и Екабпилсом.

Так много снега в Латвии не было с мая этого года. 2

Согласно информации Sadales tīkls, в Алуксненском и Апесском краях, а также в других местах на востоке страны, констатированы локальные обрывы подачи электричества. Возможно, они произошли в результате того, что под весом мокрого снега ломались ветви деревьев.

Снежный покров в Латвии неравномерен, местами его нет вообще. В центральных районах страны выпавший снег частично растаял, а в Курземе и Даугавпилсе его практически нет.

В пятницу и субботу на востоке страны толщина снежного покрова увеличится еще больше, он образуется и в других районах Латвии, прогнозируют синоптики.

Условия езды затруднены по всей Латвии

утром во многих районах по всей Латвии обледенение и снег затрудняют движение по главным и региональным государственным автодорогам, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi.

Для улучшения условий езды на дорогах страны работают 163 единицы зимней техники.