Местами толщина снежного покрова превысила 10 см; возникают проблемы с подачей электричества
Утром в пятницу в восточной части Видземе и северной части Латгале глубина снежного покрова выросла примерно до десяти сантиметров, свидетельствует предварительная информация со станций метеонаблюдений.
Как сообщает агентство LETA, самый толстый снежный покров образовался на возвышенностях Видземе и Алуксне, а также под Гулбене, Балви и Екабпилсом.
Так много снега в Латвии не было с мая этого года.
Согласно информации Sadales tīkls, в Алуксненском и Апесском краях, а также в других местах на востоке страны, констатированы локальные обрывы подачи электричества. Возможно, они произошли в результате того, что под весом мокрого снега ломались ветви деревьев.
Снежный покров в Латвии неравномерен, местами его нет вообще. В центральных районах страны выпавший снег частично растаял, а в Курземе и Даугавпилсе его практически нет.
В пятницу и субботу на востоке страны толщина снежного покрова увеличится еще больше, он образуется и в других районах Латвии, прогнозируют синоптики.
Условия езды затруднены по всей Латвии
утром во многих районах по всей Латвии обледенение и снег затрудняют движение по главным и региональным государственным автодорогам, сообщили агентству LETA в Latvijas valsts ceļi.
Для улучшения условий езды на дорогах страны работают 163 единицы зимней техники.
Автоводителям рекомендуется соблюдать особую осторожность, держать большую дистанцию от едущего впереди автомобиля, не совершать резких маневров, а также выбирать скорость, соответствующую условиям движения и состоянию дорожного покрытия.