В Алуксне и Гулбене выпал слой снега толщиной 14 см

В Алуксне и Гулбене глубина снежного покрова увеличилась до 14 сантиметров, и это самый глубокий снег в стране с февраля этого года.

На Видземской возвышенности - в Мадоне и Зосены - выпало десять сантиметров снега, примерно столько же - в Ливанском крае, в Даугавпилсе снега почти нет, также в Курземе и местами в центральной части страны снежный покров отсутствует.

Температура воздуха составляет +1..- 3 градуса. Дороги скользкие. Местами туман. Дует слабый ветер, в основном северо-западный.

В Риге выпало несколько сантиметров снега, и снегопад продолжается. При слабом северо-западном ветре температура воздуха колеблется около нуля.